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Дніпро-1 - Оболонь 1:2: огляд матчу УПЛ

Дніпро-1 зазнав поразки в домашньому матчі
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Дніпро-1 - Оболонь 1:2: огляд матчу УПЛ
#Оболонь, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Кучер

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 мінімально поступився Оболоні в межах 4-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 20 серпня

Дніпро-1 - Оболонь 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Піхальонок (пен), 1:1 - 46 Тарануха, 1:2 - 83 Краснопір

Жовті картки: Піхальонок 48, Сваток 67, Вовкун 73

Склади команд:

Дніпро-1: Кінарейкін, Пасіч (Пуріта 72), Сваток, Кравець, Каплієнко, Горін (Когут 54), Рубчинський, Лєднєв (Пірес 79), Піхальонок, Білл (Танчик 54), Ківінда (Філліпов 46)

Запас: Вале, Крапивцов, Горбунов, Гаджиєв, Бабенко, Мірошниченко, Маркос Андре

Оболонь: Федорівський, Нагієв (Мединський 61), Вовкун (Фатєєв 76), Приймак, Лук'янчук, Осман (Прокопенко 46), Черненко, Мороз, Слободян (Груша 76), Суханов (Краснопір 46), Тарануха

Запас: Кичак, Мухаматгалєєв, Єрмоленко, Чернов

Раніше Рух розписав мирову з Колосом.

Нагадаємо, головний тренер Дніпра-1 Кучер подав у відставку.

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