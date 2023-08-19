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Рух розписав мирову з Колосом у 4 турі УПЛ

Матч завершився вніичию
Сьогодні 20:53 255 0
Рух розписав мирову з Колосом у 4 турі УПЛ
#Колос, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух зіграв внічию з Колосом у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Гра завершилась з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 19 серпня

Рух (Львів) - Колос 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Цуріков, 1:1 - 56 Слюбик

Попередження: Едсон (67), Сапуга (86), Руніч (90+1) - Бондаренко (59), Богданов (86).

Вилучення: Золотов (83).

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Плюман (Квасниця, 62), Сапуга, Едсон (Слюсар, 75), Притула (Таллес, 46), Соломон-Отабор (Руніч, 79), Климчук.

Запасні: Паньків, Лях, Карабін, Мисик, Альваренга, Довгий, Пастух, Холод.

Колос: Фесюн, Цуріков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Оріховський (Мілько, 89), Богданов (Велетень, 89), Мякушко (Болбат, 46), Безбородько (Салабай, 67), Демченко (Ільїн, 67).

Запасні: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Криворучко, Гусол.

Раніше Ворскла переграла Верес, а Металіст 1925 здолав Минай.

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