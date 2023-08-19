Рух розписав мирову з Колосом у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух зіграв внічию з Колосом у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.
Гра завершилась з рахунком 1:1.
Рух (Львів) - Колос 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Цуріков, 1:1 - 56 Слюбик
Попередження: Едсон (67), Сапуга (86), Руніч (90+1) - Бондаренко (59), Богданов (86).
Вилучення: Золотов (83).
Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Плюман (Квасниця, 62), Сапуга, Едсон (Слюсар, 75), Притула (Таллес, 46), Соломон-Отабор (Руніч, 79), Климчук.
Запасні: Паньків, Лях, Карабін, Мисик, Альваренга, Довгий, Пастух, Холод.
Колос: Фесюн, Цуріков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Оріховський (Мілько, 89), Богданов (Велетень, 89), Мякушко (Болбат, 46), Безбородько (Салабай, 67), Демченко (Ільїн, 67).
Запасні: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Криворучко, Гусол.
Раніше Ворскла переграла Верес, а Металіст 1925 здолав Минай.