Головне
Головний тренер Дніпра-1 Кучер подав у відставку
Сьогодні 17:11 374
Чорноморець вирвав перемогу в Динамо у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 242
Оболонь здобула вольову перемогу в матчі з Дніпром-1 у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 317
Збірна Іспанії здолала Англію та вперше виграла жіночий ЧС-2023
Сьогодні 15:06 468
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 14:36 6800
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 13:39 15081
Костевич стає срібною призеркою чемпіонату світу
Сьогодні 13:25 411
Мессі став найтитулованішим футболістом в історії
Сьогодні 11:54 548
Собчук виконала олімпійський норматив на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:38 665
О’Меллі нокаутував Стерлінга та став чемпіоном UFC: результати боїв турніру UFC 292
Сьогодні 09:09 370
Прямі трансляції

Новачок Аталанти Туре зазнав важкої травми

21-річний малієць травмувався в товариському матчі проти Ювентуса
Сьогодні 18:50 154 0
Новачок Аталанти Туре зазнав важкої травми

Нападник Ель-Білаль Туре, який минулого місяця став рекордним придбанням Аталанти, зазнав серйозної травми та вибув на тривалий строк.

Про це повідомляє Football Italia.

21-річний малієць травмувався в товариському матчі проти Ювентуса (0:0). Пізніше лікарі діагностували у Туре розрив сухожилля правого прямого м’язу стегна.

Ймовірно, Ель-Білалю знадобиться операція, а відновлення може зайняти від трьох до чотирьох місяців.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сформувалися всі пари плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Сформувалися всі пари плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2716
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 42694
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 6800
Збірна України переграла Угорщину на чемпіонаті Європи Збірна України переграла Угорщину на чемпіонаті Європи 2019
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 22427
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 15081
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15698
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17948 3
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11063 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48353
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54263
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25848