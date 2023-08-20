Новачок Аталанти Туре зазнав важкої травми

21-річний малієць травмувався в товариському матчі проти Ювентуса

Нападник Ель-Білаль Туре, який минулого місяця став рекордним придбанням Аталанти, зазнав серйозної травми та вибув на тривалий строк.

Про це повідомляє Football Italia.

21-річний малієць травмувався в товариському матчі проти Ювентуса (0:0). Пізніше лікарі діагностували у Туре розрив сухожилля правого прямого м’язу стегна.

Ймовірно, Ель-Білалю знадобиться операція, а відновлення може зайняти від трьох до чотирьох місяців.

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