Аталанта продала захисника в Саудівську Аравію

Контракт розрахований на три роки

Джерело - Чемпіон.

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Ахлі підписав центрального захисника Аталанти і збірної Туреччини Меріха Демірала.

Про це повідомляє пресслужба Аль-Ахлі.

Контракт розрахований на три роки.

Зарплата Демірала становитиме 10 мільйонів євро на рік. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро.

За Аталанту Демірал виступав із літа 2021 року: спочатку на правах оренди, потім клуб із Бергамо викупив його в Ювентуса за 21 мільйон євро.

Нинішнього літа в Аль-Ахлі вже перейшли такі зірки як Франк Кессьє, Роберто Фірміно, Ріяд Марез, Едуар Менді, Аллен Сен-Максимен і Роджер Ібаньєс.