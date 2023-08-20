Аталанта продала захисника в Саудівську Аравію

Джерело - Чемпіон.
Клуб із Саудівської Аравії Аль-Ахлі підписав центрального захисника Аталанти і збірної Туреччини Меріха Демірала.
Про це повідомляє пресслужба Аль-Ахлі.
Контракт розрахований на три роки.
Зарплата Демірала становитиме 10 мільйонів євро на рік. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро.
За Аталанту Демірал виступав із літа 2021 року: спочатку на правах оренди, потім клуб із Бергамо викупив його в Ювентуса за 21 мільйон євро.
Нинішнього літа в Аль-Ахлі вже перейшли такі зірки як Франк Кессьє, Роберто Фірміно, Ріяд Марез, Едуар Менді, Аллен Сен-Максимен і Роджер Ібаньєс.
Merih Demiral in numbers 👏💪 pic.twitter.com/z0c1EhIAz4— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 19, 2023