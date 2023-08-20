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Аталанта продала захисника в Саудівську Аравію

Контракт розрахований на три роки
Сьогодні 15:45 157 0
Аталанта продала захисника в Саудівську Аравію
#Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Ахлі підписав центрального захисника Аталанти і збірної Туреччини Меріха Демірала.

Про це повідомляє пресслужба Аль-Ахлі.

Контракт розрахований на три роки.

Зарплата Демірала становитиме 10 мільйонів євро на рік. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро.

За Аталанту Демірал виступав із літа 2021 року: спочатку на правах оренди, потім клуб із Бергамо викупив його в Ювентуса за 21 мільйон євро.

Нинішнього літа в Аль-Ахлі вже перейшли такі зірки як Франк Кессьє, Роберто Фірміно, Ріяд Марез, Едуар Менді, Аллен Сен-Максимен і Роджер Ібаньєс.

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