Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим

Сторони прийняли рішення про обопільне припинення співпраці

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Сторони прийняли рішення про обопільне припинення співпраці після особистої розмови між Красніковим та керівництвом Дніпра-1.

Дніпро-1 також подякував колишньому спортивному директору та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Красніков планує повернутися до роботи в Металісті.

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