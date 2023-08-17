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Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим

Сторони прийняли рішення про обопільне припинення співпраці
Сьогодні 14:40 181 0
Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим
#Металіст, #СК Дніпро-1, #Євген Красніков

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Сторони прийняли рішення про обопільне припинення співпраці після особистої розмови між Красніковим та керівництвом Дніпра-1.

Дніпро-1 також подякував колишньому спортивному директору та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Красніков планує повернутися до роботи в Металісті.

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