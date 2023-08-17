Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков покинув клуб.
Про це повідомляє пресслужба дніпрян.
Сторони прийняли рішення про обопільне припинення співпраці після особистої розмови між Красніковим та керівництвом Дніпра-1.
Дніпро-1 також подякував колишньому спортивному директору та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.
Красніков планує повернутися до роботи в Металісті.
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