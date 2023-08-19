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Збірна Швеції святкувала перемогу над Австралією у матчі за бронзові медалі чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:0. Збірна Швеції стала бронзовою призеркою турніру.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Фінальний матч ЧС-2023 Іспанія - Англія відбудеться 20 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

Матч за третє місце, 19 серпня

Швеція - Австралія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Рольфо (пен), 2:0 - 62 Асллані