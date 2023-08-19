Головне
Зоря розписала мирову з Олександрією у 4 турі УПЛ
Вчора 20:55 420
Збірна Швеції стала бронзовою призеркою жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 101
Баєр зіграє з Лейпцигом: розклад матчів Бундесліги на 19 серпня
Сьогодні 11:11 134
Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів АПЛ на 19 серпня
Сьогодні 09:40 261
Верес зіграє з Ворсклою, Рух - з Колосом: розклад матчів УПЛ на 19 серпня
Сьогодні 08:09 550
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Вчора 22:39 11460
Україна здобула золото і бронзу на гран-прі у Загребі
Вчора 22:13 424
Збірна Італії отримала нового головного тренера
Вчора 21:25 658
Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи
Вчора 20:08 1063
Україна програла Хорватії в олімпійській кваліфікації
Вчора 19:21 1071
Прямі трансляції

Збірна Швеції стала бронзовою призеркою жіночого ЧС-2023

Сьогодні 13:09 101 0
Збірна Швеції стала бронзовою призеркою жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції святкувала перемогу над Австралією у матчі за бронзові медалі чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:0. Збірна Швеції стала бронзовою призеркою турніру.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Фінальний матч ЧС-2023 Іспанія - Англія відбудеться 20 серпня. 

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
Матч за третє місце, 19 серпня

Швеція - Австралія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Рольфо (пен), 2:0 - 62 Асллані

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7979
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9551
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14327
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 11460
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 61293 5
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 40877
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56275
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49895
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130372
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29058
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21763
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 116319