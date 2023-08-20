Галатасарай підписав Зієша

За сезон марокканець отримає 3 587 500 євро

Галатасарай орендував півзахисника англійського Челсі Хакіма Зієша.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Це безплатна оренда з правом безплатного викупу.

За сезон 2023/24 в турецькому клубі 30-річний марокканець отримає 3 587 500 євро.

Якщо Галатасарай скористається опцією викупу, то в сезоні 2024/25 футболіст заробить 2 850 000 євро. Якщо після цього угода буде продовжена ще на сезон, то в ньому Зієш також заробить 2 850 000 євро.

Челсі придбав гравця за 40 млн євро в Аякса в липні 2020 року. З того часу він забив 14 голів та віддав 13 результативних передач у 107 матчах.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче підписати молодого воротаря з МЛС.