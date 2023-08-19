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Челсі хоче підписати молодого воротаря з МЛС

Петрович визнавався другим найкращим кіпером ліги
Сьогодні 15:55 194 0
Челсі хоче підписати молодого воротаря з МЛС
Фото Getty Images
#Челсі

Джерело - isport.ua.

Лондонський Челсі зацікавився воротарем клубу Нью-Інгленд Революшн (США) Джордже Петровичем.

Про це повідомляє The Athletic.

Сині вже зробили першу пропозицію Нью-Інгленд Революшн, за який виступає 23-річний гравець.

Поки великого прогресу в переговорах немає, проте очікується, що угода обійдеться Челсі в 15 млн доларів.

Цікаво, що раніше Петровича намагалися купити Нант і Ноттінгем, однак отримали відмову. Челсі ж готовий запропонувати значно більше.

Кіпер приєднався до клубу МЛС у 2022 році, а минулого сезону був визнаний другим найкращим воротарем ліги.

Нагадаємо Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея.

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