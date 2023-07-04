ПСЖ виділить 80 млн євро на трансфер нападника Айнтрахта

Коло-Муані влітку може змінити клуб

Керівництво ПСЖ серйозно націлене на підписання форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомляє видання Bild.

Парижани обговорюють можливість зробити трансферну пропозицію на суму близько 80 мільйонів євро.

Своєю чергою клуб із Німеччини, швидше за все, відмовиться продавати французького форварда дешевше за 100 мільйонів євро.

Минулого сезону на рахунку 24-річного футболіста 15 голів та 11 асистів у 32 матчах Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Реал зробив запит щодо нападника Айнтрахта Коло-Муані.