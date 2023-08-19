Верес - Ворскла 1:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Верес вдома поступився Ворсклі у матчі 4 туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 19 серпня
Голи: 0:1 - 6 Кучеров, 0:2 - 18 Юрченко, 1:2 - 20 Шарай
Попередження: Шевченко (62) - Челядін (38), Сантана (45+2), Скляр (48), Нестеренко (71), Кане (80).
Вилучення: Марусич (89).
Верес: Паст, Вовченко, Курко, А.Блізніченко (Гайдучик, 88), Марусич, Яго (Гагун, 78), С.Шарай (Світюха, 78), Балан (Гакман, 64), Кучеров, В.Шарай, Шевченко.
Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Юрченко (Тіагуіньо, 83), Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін (Нестеренко, 67), Кане, Сантана (Л. Рамірес, 74).
Раніше Полісся у меншості переграло ЛНЗ, а Зоря зіграла внічию з Олександрією.