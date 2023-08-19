У Мбаппе немає домовленості про перехід у Реал

Джерело - tribuna.com.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може продовжити контракт з парижанами замість трансферу у Реал.
Про це повідомляє Le Parisien.
У 24-річного француза немає таємної домовленості про перехід у Реал. Зазначається, що у парижан збільшуються надії на те, що Мбаппе продовжить контракт.
Керівництво ПСЖ виконало перед нападником обіцянки щодо активної трансферної кампанії влітку. Мбаппе обдумає варіант з тим, щоб залишитися у команді на довший строк, ніж сезон 2023/24.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе зіграє проти Тулузи.