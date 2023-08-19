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У Мбаппе немає домовленості про перехід у Реал

Кіліан Мбаппе може залишитися у ПСЖ
Вчора 22:52 228 0
У Мбаппе немає домовленості про перехід у Реал
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може продовжити контракт з парижанами замість трансферу у Реал.

Про це повідомляє Le Parisien.

У 24-річного француза немає таємної домовленості про перехід у Реал. Зазначається, що у парижан збільшуються надії на те, що Мбаппе продовжить контракт.

Керівництво ПСЖ виконало перед нападником обіцянки щодо активної трансферної кампанії влітку. Мбаппе обдумає варіант з тим, щоб залишитися у команді на довший строк, ніж сезон 2023/24.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе зіграє проти Тулузи.

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