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Мбаппе зіграє проти Тулузи

Луїс Енріке прокоментував матч проти Тулузи
Сьогодні 17:58 202 0
Мбаппе зіграє проти Тулузи
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зіграє у наступному матчі команди у Лізі 1.

Про це розповів головний тренер французького клубу Луїс Енріке.

"Кіліан у чудовій формі, сповнений бажання, у нього правильний настрій. Я дуже радий, що я маю такий гравець світового класу", – сказав Енріке.

Наступний свій матч парижани зіграють завтра, 19 серпня проти Тулузи. Початок о 22:00.

Нагадаємо, Мбаппе має намір перейти у Реал наступного року.

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