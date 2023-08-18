Мбаппе зіграє проти Тулузи

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зіграє у наступному матчі команди у Лізі 1.

Про це розповів головний тренер французького клубу Луїс Енріке.

"Кіліан у чудовій формі, сповнений бажання, у нього правильний настрій. Я дуже радий, що я маю такий гравець світового класу", – сказав Енріке.