Мбаппе зіграє проти Тулузи

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зіграє у наступному матчі команди у Лізі 1.
Про це розповів головний тренер французького клубу Луїс Енріке.
"Кіліан у чудовій формі, сповнений бажання, у нього правильний настрій. Я дуже радий, що я маю такий гравець світового класу", – сказав Енріке.
Наступний свій матч парижани зіграють завтра, 19 серпня проти Тулузи. Початок о 22:00.
Нагадаємо, Мбаппе має намір перейти у Реал наступного року.
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