Матч 4 туру групи Б української Першої ліги Чернігів - ФСК Маріуполь перенесено через теракт, який скоєний російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Про дату та час проведення матчу буде повідомлено додатково.

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Матч мав відбутися сьогодні, 19 серпня. Початок планувався на 12:00.

російські війська вранці 19 серпня вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Є загиблі й поранені, інформація уточнюється.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі підтвердив удар по місту: "Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен".