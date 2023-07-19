Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:26 10587 1
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Вчора 22:59 5494
Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 1020
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
Вчора 19:56 478
Аякс розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 16:56 1137
Півзахисник Динамо зацікавив Брюгге
Вчора 14:39 758
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Вчора 09:54 1587
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Вчора 08:54 482
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 08:24 609
Романчук фінішував 11-м на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Вчора 08:08 1487
Прямі трансляції

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар матчів

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 07:18 1353 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар матчів
#Вікторія, #Гірник Спорт, #Діназ, #Інгулець, #Кремінь, #Лівий берег, #Металург, #СК Полтава, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартує футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи Б. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи Б української Першої ліги:

Перше коло

1 тур.

27 липня 2023 рік 

  • 15:00. ФСК Маріуполь - Вікторія

28 липня 2023 рік

  • 14:00. Металург - Кремінь
  • 16:00. Лівий берег - Гірник-Спорт

29 липня 2023 рік

  • 12:00. Чернігів - Діназ
  • 16:00. Інгулець - СК Полтава

2 тур. 6 серпня 2023 рік 

  • Чернігів - Інгулець
  • Полтава - Лівий берег
  • Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь
  • Вікторія - Металург
  • Діназ - Кремінь

3 тур. 11 серпня 2023 рік 

  • Лівий берег - Чернігів
  • Інгулець - Діназ
  • ФСК Маріуполь - Полтава
  • Металург - Гірник-Спорт
  • Кремінь - Вікторія

4 тур. 19 серпня 2023 рік 

  • Чернігів - ФСК Маріуполь
  • Інгулець - Лівий берег
  • Полтава - Металург
  • Гірник-Спорт - Кремінь
  • Діназ - Вікторія

5 тур. 27 серпня 2023 рік 

  • Металург - Чернігів
  • ФСК Маріуполь - Інгулець
  • Лівий берег - Діназ
  • Кремінь - Полтава
  • Вікторія - Гірник-Спорт

6 тур. 2 вересня 2023 рік 

  • Чернігів - Кремінь
  • Інгулець - Металург
  • Лівий берег - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Вікторія
  • Діназ - Гірник-Спорт

7 тур. 9 вересня 2023 рік 

  • Вікторія - Чернігів
  • Кремінь - Інгулець
  • Металург - Лівий берег
  • ФСК Маріуполь - Діназ
  • Гірник-Спорт - Полтава

8 тур. 16 вересня 2023 рік 

  • Чернігів - Гірник-Спорт
  • Інгулець - Вікторія
  • Лівий берег - Кремінь
  • ФСК Маріуполь - Металург
  • Діназ - Полтава

9 тур. 23 вересня 2023 рік 

  • Полтава - Чернігів
  • Гірник-Спорт - Інгулець
  • Вікторія - Лівий берег
  • Кремінь - ФСК Маріуполь
  • Металург - Діназ

Друге коло

10 тур. 1 жовтня 2023 рік 

  • Діназ - Чернігів
  • СК Полтава - Інгулець
  • Гірник-Спорт - Лівий берег
  • Вікторія - ФСК Маріуполь
  • Кремінь - Металург

11 тур. 7 жовтня 2023 рік 

  • Інгулець - Чернігів
  • Лівий берег - Полтава
  • ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт
  • Металург - Вікторія
  • Кремінь - Діназ

12 тур. 14 жовтня 2023 рік 

  • Чернігів - Лівий берег
  • Діназ - Інгулець
  • Полтава - ФСК Маріуполь
  • Гірник-Спорт - Металург
  • Вікторія - Кремінь

13 тур. 21 жовтня 2023 рік 

  • ФСК Маріуполь - Чернігів
  • Лівий берег - Інгулець
  • Металург - Полтава
  • Кремінь - Гірник-Спорт
  • Вікторія - Діназ

14 тур. 28 жовтня 2023 рік 

  • Чернігів - Металург
  • Інгулець - ФСК Маріуполь
  • Діназ - Лівий берег
  • Полтава - Кремінь
  • Гірник-Спорт - Вікторія

15 тур. 4 листопада 2023 рік 

  • Кремінь - Чернігів
  • Металург - Інгулець
  • ФСК Маріуполь - Лівий берег
  • Вікторія - Полтава
  • Гірник-Спорт - Діназ

16 тур. 11 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Вікторія
  • Інгулець - Кремінь
  • Лівий берег - Металург
  • Діназ - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Гірник-Спорт

17 тур. 18 листопада 2023 рік 

  • Гірник-Спорт - Чернігів
  • Вікторія - Інгулець
  • Кремінь - Лівий берег
  • Металург - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Діназ

18 тур. 25 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Полтава
  • Інгулець - Гірник-Спорт
  • Лівий берег - Вікторія
  • ФСК Маріуполь - Кремінь
  • Діназ - Металург
Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 5494
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 6887
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію 17536
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 14989
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 10587 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8493
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26060
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38343 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40829
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45435
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14954
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10488 2