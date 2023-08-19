Брага продала свого футболіста у російський клуб

Джерело - UA-футбол.
Португальська Брага продала бразильського захисника Вітора Тормени в російський Краснодар.
Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.
Оборонець підписав контракт на чотири роки. Сума трансферу склала два мільйони євро.
Раніше колишній головний тренер Шахтаря і Браги Пауло Фонсека звернувся до португальських клубів із проханням не вести бізнес з росіянами, адже вони є спонсорами тероризму проти України.
Зокрема він згадував про два трансфери, одним із яких є якраз перехід Тормени. Другим є потенційний продаж португальця Шикінью Бенфікою, однак він поки все ще є одноклубником Анатолія Трубіна.