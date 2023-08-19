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Брага продала свого футболіста у російський клуб

Оборонець підписав контракт на чотири роки
Сьогодні 14:11 406 0
Брага продала свого футболіста у російський клуб
#Брага

Джерело - UA-футбол.

Португальська Брага продала бразильського захисника Вітора Тормени в російський Краснодар.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Оборонець підписав контракт на чотири роки. Сума трансферу склала два мільйони євро.

Раніше колишній головний тренер Шахтаря і Браги Пауло Фонсека звернувся до португальських клубів із проханням не вести бізнес з росіянами, адже вони є спонсорами тероризму проти України.

Зокрема він згадував про два трансфери, одним із яких є якраз перехід Тормени. Другим є потенційний продаж португальця Шикінью Бенфікою, однак він поки все ще є одноклубником Анатолія Трубіна.

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