Брага продала свого футболіста у російський клуб

Оборонець підписав контракт на чотири роки

Португальська Брага продала бразильського захисника Вітора Тормени в російський Краснодар.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Оборонець підписав контракт на чотири роки. Сума трансферу склала два мільйони євро.

Раніше колишній головний тренер Шахтаря і Браги Пауло Фонсека звернувся до португальських клубів із проханням не вести бізнес з росіянами, адже вони є спонсорами тероризму проти України.

Зокрема він згадував про два трансфери, одним із яких є якраз перехід Тормени. Другим є потенційний продаж португальця Шикінью Бенфікою, однак він поки все ще є одноклубником Анатолія Трубіна.