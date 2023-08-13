Фонсека: Російські гроші капатимуть кров’ю загиблих дітей

Джерело - record.pt.
Колишній тренер Шахтаря, а нині наставник Лілля Паулу Фонсека, просить Бенфіку та Брагу, з приводу яких ходили чутки про можливий продаж гравців у чемпіонат росії, не торгувати з країною-агресором.
Про це сказав сам фахівець.
“Протягом цього тижня я читав, що Бенфіка та Брага розглядають можливість продажу Чикіньо та Тормена російським клубам. Бенфіка, яка від початку війни зразково розробляла кампанії для допомоги Україні. Я відмовляюся в це вірити.
Я знаю, що час іде, і люди у своїх домах, як правило, більше не чують багато новин, пов’язаних з війною в Україні. Але щодня росія продовжує вбивати людей і, перш за все, невинних дітей, можливо, когось з них удома під час перегляду футбольного матчу.
Я знаю одне. Якщо Бенфіка і моя Брага укладуть угоди з російськими клубами, то ці гроші капатимуть кров’ю дітей, які щодня помирають в Україні. І багато хто з цих дітей любив футбол”, - сказав Фонсека.