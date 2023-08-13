Фонсека: Російські гроші капатимуть кров’ю загиблих дітей

Наставник Лілля закликав Бенфіку та Брагу не продавати футболістів країні-агресору

Колишній тренер Шахтаря, а нині наставник Лілля Паулу Фонсека, просить Бенфіку та Брагу, з приводу яких ходили чутки про можливий продаж гравців у чемпіонат росії, не торгувати з країною-агресором.

Про це сказав сам фахівець.