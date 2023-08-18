Зоря - Олександрія 0:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграла внічию з Олександрією у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 18 серпня
Попередження: Джордан (7) - Ковалець (33), Савченко (84).
Зоря: Турбаєвський, Вантух, Батагов, Джордан, Снурніцин, Дришлюк, Мишньов (Чурко, 85), Антюх (Алефіренко, 76), В.Волошин (Мічін, 57), Кирюханцев, Герреро (Горбач, 85).
Олександрія: Шевченко, Копина, Логінов, Бабогло, Ковалець (Плакса, 62), Сігєєв (Шостак, 88), Смирний (Ващенко, 76), Савченко, Калітвінцев, Шулянський (Джевані, 62), Кулаков (Погорілий, 76).
Раніше Полісся у меншості переграло ЛНЗ.