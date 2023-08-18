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Зоря - Олександрія 0:0: огляд матчу

Відеоогляд матчу
Вчора 22:40 190 0
Зоря - Олександрія 0:0: огляд матчу
#Олександрія, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграла внічию з Олександрією у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 18 серпня

Зоря - Олександрія 0:0

Попередження: Джордан (7) - Ковалець (33), Савченко (84).

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Батагов, Джордан, Снурніцин, Дришлюк, Мишньов (Чурко, 85), Антюх (Алефіренко, 76), В.Волошин (Мічін, 57), Кирюханцев, Герреро (Горбач, 85).

Олександрія: Шевченко, Копина, Логінов, Бабогло, Ковалець (Плакса, 62), Сігєєв (Шостак, 88), Смирний (Ващенко, 76), Савченко, Калітвінцев, Шулянський (Джевані, 62), Кулаков (Погорілий, 76).

Раніше Полісся у меншості переграло ЛНЗ.

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