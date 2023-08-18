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Капітан Челсі пропустить матч з Вест Гемом

Маурісіо Почеттіно прокоментував травму Ріса Джеймса
Вчора 23:12 204 0
Капітан Челсі пропустить матч з Вест Гемом
Фото - Getty Images
#Челсі, #Ріс Джеймс, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - football.london.

Захисник та капітан Челсі Ріс Джеймс не зможе зіграти у матчі проти Вест Гема.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ріс Джеймс? У нього травма підколінного сухожилля. Це не кілька днів, це, можливо, кілька тижнів. Це неприємна проблема.

Найважливіше зараз – це турбуватися про передбачення проблем таких проблем в інших. Коли Ріс знову зіграє, ми сподіваємося, що він буде сильнішим, ніж раніше. Будемо оцінювати його фізичний стан день за днем і складати план щодня", – розповів Почеттіно.

Нагадаємо, Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея.

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