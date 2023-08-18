Капітан Челсі пропустить матч з Вест Гемом

Джерело - football.london.
Захисник та капітан Челсі Ріс Джеймс не зможе зіграти у матчі проти Вест Гема.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.
"Ріс Джеймс? У нього травма підколінного сухожилля. Це не кілька днів, це, можливо, кілька тижнів. Це неприємна проблема.
Найважливіше зараз – це турбуватися про передбачення проблем таких проблем в інших. Коли Ріс знову зіграє, ми сподіваємося, що він буде сильнішим, ніж раніше. Будемо оцінювати його фізичний стан день за днем і складати план щодня", – розповів Почеттіно.
Нагадаємо, Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея.
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