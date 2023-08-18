Капітан Челсі пропустить матч з Вест Гемом

Захисник та капітан Челсі Ріс Джеймс не зможе зіграти у матчі проти Вест Гема.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ріс Джеймс? У нього травма підколінного сухожилля. Це не кілька днів, це, можливо, кілька тижнів. Це неприємна проблема.

Найважливіше зараз – це турбуватися про передбачення проблем таких проблем в інших. Коли Ріс знову зіграє, ми сподіваємося, що він буде сильнішим, ніж раніше. Будемо оцінювати його фізичний стан день за днем і складати план щодня", – розповів Почеттіно.