Де Брейне пропустить 3-4 місяці

Через пошкодження 32-річний бельгієць пропустить кілька місяців.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне отримав серйозну травму у матчі стартового туру АПЛ проти Бернлі.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Травма Кевіна - це удар та велика втрата. У нього є специфічні якості. Довгий час нам буде дуже важко. Але ми повинні дивитися вперед. У нас є альтернативи. Кевін незамінний, але у нас є талановиті гравці. Ми повинні прийняти рішення щодо його операції. Ми зробимо це найближчими днями. Але операція є операція, це три-чотири місяці", - сказав Гвардіола.

City Xtra з посиланням на Nieuwsblad Sport також повідомляє, що якщо хавбеку все-таки зроблять операцію через травму підколінного сухожилля, то він більше не зіграє у 2023 році, а відновлення триватиме до початку 2024-го.

Остаточне рішення щодо операції ще не прийнято, але хірургічне втручання вважається найкращим варіантом.