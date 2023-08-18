Циганков: Мета - наступного року зіграти в єврокубках

Джерело - Diari de Girona.
Жирона має вийти в єврокубки за підсумками сезону.
Про це заявив вінгер жирондинців Віктор Циганков.
"Моя мета - вигравати в кожній грі. Я намагаюся викладатися якнайкраще кожної миті. Іноді ми виграємо, а іноді програємо, але очевидно, що ми хочемо покращити те, що зробили минулого сезону. Я вважаю, що кінцева мета - наступного року зіграти в єврокубках. Це було б позитивно для клубу, який би творив історію, і для нас.
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Я хочу постійно вдосконалюватися: грати краще, забивати більше голів, віддавати більше результативних передач… Я ніколи не був задоволений собою", - сказав Циганков.
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