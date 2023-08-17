Циганков: Без нашої допомоги у війни буде дуже сумний кінець

Україні необхідна військова допомога, адже без неї ми не впораємося.

Про це розповів вінгер Жирони Віктор Циганков в інтерв'ю Diari de Girona.

"Я був там, коли почалася війна, тому добре знаю, що це таке. Це дуже важко для всіх людей, які там живуть. Ми дуже страждали з моєю родиною, коли були на Україні. У такій ситуації ніхто не повинен жити.

Ми повинні щодня допомагати українському народу, моїй країні, тому що без нашої допомоги ця історія матиме дуже сумний кінець.

Ми маємо бути безмежно вдячні нашим хоробрим воїнам, які весь час захищають Україну. Без них я не хочу навіть уявляти, як би ми жили", - сказав Циганков.