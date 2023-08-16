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Манчестер Юнайтед незабаром визначить майбутнє Грінвуда

Манчестер Юнайтед опублікував офіційну заяву щодо внутрішнього розслідування клубу у справі вінгера Мейсона Грінвуда.
Сьогодні 19:56 234 0
Манчестер Юнайтед незабаром визначить майбутнє Грінвуда
#Грінвуд, #Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед незабаром ухвалить рішення щодо ситуації з Мейсоном Грінвудом.

Про це йдеться в заяві клубу.

В січні 2022 року Грінвуд був звинувачений у спробі зґвалтування. В лютому цього року поліція закрила кримінальне провадження щодо 21-річного футболіста.

"Після зняття всіх звинувачень із Мейсона Грінвуда у лютому 2023 року Манчестер Юнайтед провів ретельне розслідування висунутих проти нього звинувачень.

При цьому ми спиралися на великі докази та контекст, що не знаходяться у відкритому доступі, і ми вислухали безліч людей, які безпосередньо пов‘язані з цією справою або знають про неї.

Протягом усього цього процесу благополуччя передбачуваної жертви посідали центральне місце у розслідуваннях клубу, і ми поважаємо її право на довічну анонімність.

Ми також несемо відповідальність перед Мейсоном як працівником, молодим чоловіком, який перебуває в клубі з семи років, і який став батьком.

Етап розслідування щодо встановлення фактів завершено, і ми перебуваємо на заключній стадії ухвалення рішення про майбутнє Мейсона.

Усупереч припущенням засобів масової інформації, це рішення ще не ухвалено і на цю мить є предметом інтенсивного внутрішнього обговорення. Відповідальність зрештою покладається на виконавчого директора.

Після ухвалення рішення воно буде доведене до відома внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін клубу.

Це був важкий випадок для всіх, хто був пов‘язаний з Манчестер Юнайтед, і ми розуміємо резонанс, який він викликав на основі часткових доказів у суспільному надбанні. Ми просимо терпіння на заключному етапі цього ретельно продуманого процесу", - йдеться у заяві.

Раніше Манчестер Юнайтед дотиснув Вулвергемптон у 1 турі АПЛ.

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