Захисник Дніпра-1 перейшов у Малагу

Джерело - tribuna.com.
Малага оголосила про трансфер центрального захисника Дніпра-1 Нелсона Монте.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Трансфер відбувся на правах вільного агента. Відзначається, що гравець припинив співпрацю зі своїм попереднім клубом.
Контракт з 28-річним португальцем розрахований на три сезони.
Дніпро-1 підписав Монте восени 2021 року на правах вільного агента з Ріу Аве. Після повномасштабного вторгнення РФ в України Нелсона відправляли в оренду до Альмерії та Шавеша.
Раніше Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим.