Захисник Дніпра-1 перейшов у Малагу

Захисник став гравцем Малаги

Малага оголосила про трансфер центрального захисника Дніпра-1 Нелсона Монте.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Трансфер відбувся на правах вільного агента. Відзначається, що гравець припинив співпрацю зі своїм попереднім клубом.

Контракт з 28-річним португальцем розрахований на три сезони.

Дніпро-1 підписав Монте восени 2021 року на правах вільного агента з Ріу Аве. Після повномасштабного вторгнення РФ в України Нелсона відправляли в оренду до Альмерії та Шавеша.

Раніше Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим.