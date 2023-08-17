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Захисник Дніпра-1 перейшов у Малагу

Захисник став гравцем Малаги
Сьогодні 19:54 240 0
Захисник Дніпра-1 перейшов у Малагу
#Малага, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Малага оголосила про трансфер центрального захисника Дніпра-1 Нелсона Монте.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Трансфер відбувся на правах вільного агента. Відзначається, що гравець припинив співпрацю зі своїм попереднім клубом.

Контракт з 28-річним португальцем розрахований на три сезони.

Дніпро-1 підписав Монте восени 2021 року на правах вільного агента з Ріу Аве. Після повномасштабного вторгнення РФ в України Нелсона відправляли в оренду до Альмерії та Шавеша.

Раніше Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим.

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