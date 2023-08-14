Шахтар вимагає дискваліфікувати Тете, який перейшов у Галатасарай

Тете був в Україні під час повномасштабної війни і не міг покинути Шахтар безкоштовно

Джерело - Fotospor.

Шахтар подав скаргу у ФІФА на бразильського вінгера Тете та його новий клуб Галатасарай.

Про це повідомляє Fotospor.

"Гірники" вимагають відсторонити гравця від футболу.

Перехід Тете у Галатасарай відбувся на правах вільного агента.

Шахтар заявляє, що він підписав контракт з турецьким клубом маючи чинну угоду з донеччанами.

Згідно з правилом ФІФА, бразилець міг призупинити контракт через війну, але Шахтар вказує, що Тете був в Україні вже під час повномасштабної війни.

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