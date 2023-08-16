Красніков залишив Дніпро-1

Євген Красніков залишив посаду спортивного директора СК Дніпро-1. Функціонер повернеться у Металіст.

Про це розповів сам функціонер.

"Минулого року я прийняв пропозицію керівництва Дніпра-1 взяти на себе селекційну політику клубу та сформувати тренерський штаб. Після того як команду залишив Ігор Йовічевіч та сім футболістів основного складу, я вважаю нам вдалося сформувати боєздатну команду, яка до останнього боролася за перемогу у чемпіонаті, пробилася до весняної стадії єврокубків.

Якби вдалося виграти чемпіонат, вважав би для себе сезон успішним. На сьогоднішній момент у Дніпрі залишилася команда, яка і у цьому сезоні готова боротися за чемпіонство.

Після закінчення сезону, я довго розмірковував над цим рішенням, але вважаю його абсолютно вірним, бо більшого, ніж я дав на сьогоднішній момент Дніпру-1, я дати не можу. І тому звернувся до генерального директора Андрія Русола з проханням звільнити мене з посади спортивного директора. Вважаю, що на сьогоднішній момент у клубі є достатньо фахівців, які зможуть підняти команду на якісно новий рівень.

Я дуже вдячний вболівальникам клубу, керівництву Дніпра-1, головному тренеру та всьому тренерському та адміністративному штабу, і особливо гравцям команди Дніпро-1, які на мій погляд у минулому сезоні зробили неможливе. Бажаю дніпровському клубу великих перемог.

Найближчим часом я планую повернутися до роботи в Металісті", - розповів Красніков.