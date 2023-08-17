Головне
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 08:25 957
Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар
Сьогодні 14:18 295
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 13:53 27368
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 13:44 18820
Манчестер Сіті здобув Суперкубок УЄФА
Сьогодні 00:09 839
Інтер підписав Арнаутовича
Вчора 23:24 425
Красніков залишив Дніпро-1
Вчора 19:13 1150
Верес підписав експівзахисника Шахтаря
Вчора 18:40 1001
Збірна України оголосила склад на літній чемпіонат світу-2023 з біатлону
Вчора 18:12 658
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Вчора 18:02 3403
Прямі трансляції

Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар

Переговори знаходяться на завершальній стадії
Сьогодні 14:18 295 0
Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар
#Црвена Звезда, #Шахтар, #Іраклі Азаров

Джерело - Чемпіон.

Шахтар близький до підписання лівого захисника Црвени Звезди Іраклі Азарові.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори знаходяться на завершальній стадії. Сторони близькі до угоди.

Повідомлялося, що "гірники" запропонували за гравця три мільйони євро.

Нагадаємо, Шахтар узгодив новий контракт із Сіканом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб 3403
Канело назвав трьох найкращих боксерів світу Канело назвав трьох найкращих боксерів світу 7846
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 15831
Брат гравця Динамо загинув на війні з окупантами Брат гравця Динамо загинув на війні з окупантами 6343
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу 27368
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 18820
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15661
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108051 4
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17907 3
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16338
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21031 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116957