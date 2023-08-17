Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар

Переговори знаходяться на завершальній стадії

Джерело - Чемпіон.

Шахтар близький до підписання лівого захисника Црвени Звезди Іраклі Азарові.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори знаходяться на завершальній стадії. Сторони близькі до угоди.

Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Georgian fullback Irakli Azarovi from Crvena Zvezda 🇺🇦🇬🇪 #transfers



Negotiations advancing to final stages, agreement close. pic.twitter.com/kzXltwsky0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

Повідомлялося, що "гірники" запропонували за гравця три мільйони євро.

Нагадаємо, Шахтар узгодив новий контракт із Сіканом.

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