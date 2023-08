Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар

Шахтар близький до підписання лівого захисника Црвени Звезди Іраклі Азарові.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори знаходяться на завершальній стадії. Сторони близькі до угоди.

Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Georgian fullback Irakli Azarovi from Crvena Zvezda 🇺🇦🇬🇪 #transfers



Negotiations advancing to final stages, agreement close. pic.twitter.com/kzXltwsky0