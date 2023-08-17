Крайнього захисника Зорі Богдана Бутка досі турбує біль в литковому м'язі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Остаточне відновлення гравця очікується за місяць.

Крім того, останній тиждень через пошкодження привідного м'яза пропустив і форвард Назарій Русин.

Три гравці луганського клубу, які перебували у лазареті з пошкодженнями різного ступеня важкості, вже тренуються в загальній групі.

Мова йде про латераля Максима Сміяна, а також хавбеків Олександра Яцика та Івана Головкіна.

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