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Хавбек Челсі Зієш провалив медогляд у Галатасараї

Наразі невідомо, яким буде рішення Галатасарая.
Сьогодні 09:12 269 0
Хавбек Челсі Зієш провалив медогляд у Галатасараї
#Галатасарай, #Зієш, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Хакім Зієш провалив медогляд перед трансфером у Галатасарай.

Про це повідомляє журналіст Вілфред Гене.

30-річний марокканець вже вдруге не пройшов тести у новому клубі цього літа – раніше зірвався його перехід в Аль-Наср.

Наразі невідомо, яким буде рішення Галатасарая.

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