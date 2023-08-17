Джерело - Чемпіон.
Вінгер Челсі Хакім Зієш провалив медогляд перед трансфером у Галатасарай.
Про це повідомляє журналіст Вілфред Гене.
30-річний марокканець вже вдруге не пройшов тести у новому клубі цього літа – раніше зірвався його перехід в Аль-Наср.
Наразі невідомо, яким буде рішення Галатасарая.
BREAKING: Hakim Ziyech has failed his Galatasaray medical test. [@wilfredgenee]— That's Football! (@ThatsFootballTV) August 16, 2023
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