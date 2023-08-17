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Дніпро-1 зіграє зі Славією: розклад матчів кваліфікації Ліги Європи

Розклад матчів-відповідей кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:53 296 0
Дніпро-1 зіграє зі Славією: розклад матчів кваліфікації Ліги Європи
#Ліга Європи, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 серпня, відбудуться матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Розклад матчів другого раунду кваліфікації Ліги Європи на 17 серпня:

19:00 ГІК - Карабах

20:00 Хекен - Жальгіріс 

20:30 Брейдаблік - Зріньскі

21:00 Дніпро-1 Славія Прага

21:00 БАТЕ - Шериф

21:00 Лудогорець - Астана

21:00 Генк - Олімпіакос Пірей

Нагадаємо, у першому матчі Дніпро-1 розгромно програв Славії з рахунком 3:0.

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