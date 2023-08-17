Дніпро-1 зіграє зі Славією: розклад матчів кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 серпня, відбудуться матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи.
Розклад матчів другого раунду кваліфікації Ліги Європи на 17 серпня:
19:00 ГІК - Карабах
20:00 Хекен - Жальгіріс
20:30 Брейдаблік - Зріньскі
21:00 Дніпро-1 Славія Прага
21:00 БАТЕ - Шериф
21:00 Лудогорець - Астана
21:00 Генк - Олімпіакос Пірей
Нагадаємо, у першому матчі Дніпро-1 розгромно програв Славії з рахунком 3:0.
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