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Манчестер Сіті - Севілья 1:1 (5:4 по пен): огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Манчестер Сіті – володар Суперкубку УЄФА
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Манчестер Сіті - Севілья 1:1 (5:4 по пен): огляд матчу за Суперкубок УЄФА
#Манчестер Сіті, #Севілья, #Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті обіграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА.

Суперкубок УЄФА

16 серпня

Манчестер Сіті - Севілья 1:1 (0:1) - після пенальті 5:4

Голи: 0:1 - 25 Ен Несірі, 1:1 - 63 Палмер

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Палмер (Альварес, 85), Фоден, Гріліш — Голанд.

Севілья: Буну — Навас (Монтіель, 83), Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракитич — Окампос, Торрес (Хуанлу, 70), Ламела (Сусо, 90+3) — Ен-Несірі (Мір, 90+2).

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