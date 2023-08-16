Ярмоленко: Перший матч з Арісом зіграли не на своєму рівні

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо намагатиметься виправити ситуацію у матчі-відповіді з Арісом у кваліфікації Ліги конференцій.
Про це розповів лідер киян Андрій Ярмоленко
"Звичайно, це непросто, для нас краще грати в Україні, але зараз у нашій країні війна, тому нам доводиться грати тут. Утім, люди тут доброзичливі до нас, і ми це дуже цінуємо.
Я вже грав тут. Звісно, хочу запросити всіх наших людей і місцевих мешканців, які цікавляться футболом, на завтрашній матч, приходьте і підтримайте нас. Цей матч для уболівальників, усі, хто зараз у Румунії, ви нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас.
Звісно, ми готові. Розуміємо, що перший матч ми зіграли не на своєму рівні. У нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію", - розповів Ярмоленко.
Поєдинок-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться 17 серпня і розпочнеться о 20:00. Перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.