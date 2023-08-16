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Ярмоленко: Перший матч з Арісом зіграли не на своєму рівні

Андрій Ярмоленко прокоментував матч проти Аріса
Вчора 22:52 295 0
Ярмоленко: Перший матч з Арісом зіграли не на своєму рівні
#Аріс, #Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо намагатиметься виправити ситуацію у матчі-відповіді з Арісом у кваліфікації Ліги конференцій.

Про це розповів лідер киян Андрій Ярмоленко

"Звичайно, це непросто, для нас краще грати в Україні, але зараз у нашій країні війна, тому нам доводиться грати тут. Утім, люди тут доброзичливі до нас, і ми це дуже цінуємо.

Я вже грав тут. Звісно, хочу запросити всіх наших людей і місцевих мешканців, які цікавляться футболом, на завтрашній матч, приходьте і підтримайте нас. Цей матч для уболівальників, усі, хто зараз у Румунії, ви нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас.

Звісно, ми готові. Розуміємо, що перший матч ми зіграли не на своєму рівні. У нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію", - розповів Ярмоленко.

Поєдинок-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться 17 серпня і розпочнеться о 20:00. Перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.

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