Брат гравця Динамо загинув на війні з окупантами

Гравець Динамо не зміг поїхати на матч проти Аріса через загибель брата.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Хочеться, щоб усі розуміли, особливо за кордоном, чого варта підтримка футболу в умовах війни. Дуже складно грати за порожніх трибун, без уболівальників, коли футболістам потрібно шукати в собі емоції і додавати їх. Важко починати гру, коли перед стартовим свистком завжди проходить хвилина мовчання у пам’ять про загиблих. Перед самим від’їздом у Салоніки, який тривав 23 години поїздом, автобусом, літаком, один наш гравець відпросив додому поховати брата, який загинув на війні. Сім’я залишилася без годувальника, а двоє дітей – без батька. Це дуже складно. А ми вимагаємо від нього самовіддачі.

Футболісти заслуговують на особливу повагу за те, що вони роблять у цей важкий час. Так, ми розуміємо, що багато українців гинуть на фронті, але захисники стежать за футболом, за нашими виступами, це змушує хлопців працювати з подвоєною енергією. Але в кожного в душі є біль, втрата. Складно налаштовувати гравців у таких умовах", - розповів Луческу.