Аякс підписав найкращого бомбардира Чемпіоншипу

Джерело - football24.ua.
Аякс підписав нападника Мідлсбро Чуба Акпома.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новачок отримав контракт на 5 років і футболку з номером 10.
Сума трансферу склала 12,3 млн євро.
Акпом є вихованцем Арсенала, але не зміг закріпитися в першій команді "канонірів". Потім форвард вештався орендами, де також не подавав особливих надій. Минулий сезон виявився для 27-річного Чуби проривним. З 28 голами він став найкращим бомбардиром Чемпіоншипу.
Раніше повідомлялося, що Челсі працює над трансфером лідера Аякса.