Аякс підписав найкращого бомбардира Чемпіоншипу

Аякс підсилився нападником

Аякс підписав нападника Мідлсбро Чуба Акпома.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новачок отримав контракт на 5 років і футболку з номером 10.

Сума трансферу склала 12,3 млн євро.

Акпом є вихованцем Арсенала, але не зміг закріпитися в першій команді "канонірів". Потім форвард вештався орендами, де також не подавав особливих надій. Минулий сезон виявився для 27-річного Чуби проривним. З 28 голами він став найкращим бомбардиром Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося, що Челсі працює над трансфером лідера Аякса.