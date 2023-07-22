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Челсі працює над трансфером лідера Аякса

Челсі планує підписати півзахисника Аякса
Сьогодні 20:30 224 0
Челсі працює над трансфером лідера Аякса
#Аякс, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Мохамед Кудус

Джерело - football24.ua.

Півзахисник збірної Гани та Аякса Мохаммед Кудус може перебратися в Челсі.

Про це повідомляє The Athletic.

Лондонці активно працюють влітку над посиленням свого складу. Керівництво "синіх" розглядає підписання атакувального півзахисника Аякса Мохаммеда Кудуса.

Челсі ще не надіслав офіційної пропозиції щодо 22-річного футболіста, однак початкові переговори з Аяксом вже відбулися. Лондонці вже близькі до узгодження особистих умов с Кудусом. Чинна угода ганця з Аяксом розрахована до 2024 року. Гравець готовий покинути клуб і відмовився продовжувати контракт з нідерландцями.

Кудус в минулому сезоні зіграв у 42 матча за Аякс. В активі півзахисника 18 голів та сім результативних передач.

Раніше нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг перейшов у Марсель.

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