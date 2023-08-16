Льоріс готовий перейти у Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс може перейти у Лаціо.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
"Шпори" готові відпустити 36-річного голкіпера, а француз готовий переїхати до Італії.
Лаціо та Тоттенгем ведуть переговори про угоду. Гравцю можуть запропонувати угоду на два сезони.
Льоріс провів у Тоттенгемі 11 сезонів. "Шпори" підписали Гульєльмо Вікаріо на роль основного голкіпера.
Повідомлялося, що Льоріс згоден на перехід у ПСЖ.
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