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Льоріс готовий перейти у Лаціо

Льоріс може змінити клуб
Сьогодні 17:43 203 0
Льоріс готовий перейти у Лаціо
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Льоріс, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс може перейти у Лаціо.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Шпори" готові відпустити 36-річного голкіпера, а француз готовий переїхати до Італії.

Лаціо та Тоттенгем ведуть переговори про угоду. Гравцю можуть запропонувати угоду на два сезони.

Льоріс провів у Тоттенгемі 11 сезонів. "Шпори" підписали Гульєльмо Вікаріо на роль основного голкіпера. 

Повідомлялося, що Льоріс згоден на перехід у ПСЖ.

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