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Збірна Англії переграла Австралію у півфіналі жіночого ЧС-2023

Визначився другий фіналіст турніру
Сьогодні 15:13 219 0
Збірна Англії переграла Австралію у півфіналі жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії святкувала перемогу над Австралією у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Англії у фіналі зіграє з Іспанією, яка вчора у півфіналі переграла Швецію.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Фінальний матч ЧС-2023 Іспанія - Англія відбудеться 20 серпня. У 19 серпня у матчі за бронзові медалі ЧС-2023 збірна Австралії зіграє зі Швецією.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/2 фіналу, 16 серпня

Австралія - Англія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Тун, 1:1 - 63 Керр, 1:2 - 71 Гемп, 1:3 - 86 Руссо

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