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Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023

Визначився перший фіналіст ЧС-2023
Сьогодні 13:09 117 0
Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії святкувала перемогу над Швецією у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:1. Збірна Іспанії у фіналі зіграє з переможцем півфіналу Австралія - Англія. Ця гра відбудеться завтра, 16 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Фінальний матч ЧС-2023 відбудеться 20 серпня. Збірна Швеції 19 серпня зіграє у матчі за бронзові медалі ЧС-2023.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/2 фіналу, 15 серпня

Іспанія - Швеція 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 81 Паральюело, 1:1 - 88 Блумквіст, 2:1 - 89 Кармона

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