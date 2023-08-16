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Аль-Наср покращив пропозицію щодо захисника Манчестер Сіті Лапорта

Саудівський клуб зробив гравцю нову пропозицію
Сьогодні 12:26 199 0
Аль-Наср покращив пропозицію щодо захисника Манчестер Сіті Лапорта
#Манчестер Сіті, #Аль-Наср, #Емерік Лапорт

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср має намір підписати захисника Манчестер Сіті та збірної  Франції Емеріка Лапорта.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб зробив гравцю нову пропозицію, покращену у плані зарплати.

Ведуться переговори щодо умов особистого контракту.

Чемпіони Англії готові дати добро на цей перехід. Рішення буде приймати сам футболіст.

Нагадаємо, дубль Роналду приніс Аль-Насру перемогу над Аль-Хілалем у фіналі арабської Ліги чемпіонів.

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