Аль-Наср має намір підписати захисника Манчестер Сіті та збірної Франції Емеріка Лапорта.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб зробив гравцю нову пропозицію, покращену у плані зарплати.

Ведуться переговори щодо умов особистого контракту.

Чемпіони Англії готові дати добро на цей перехід. Рішення буде приймати сам футболіст.

Understand Al Nassr have improved their salary bid to sign Aymeric Laporte. No formal proposal yet but verbal discussions advancing on personal terms 🚨🟡🔵🇪🇸 #AlNassr



City are open to give the green light, up to the player. pic.twitter.com/685HXfP5AY