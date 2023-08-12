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Дубль Роналду приніс Аль-Насру перемогу над Аль-Хілалем у фіналі арабської Ліги чемпіонів

Підопічні Луїша Каштру вирвали перемогу в екстратаймах
Сьогодні 21:16 310 0
Дубль Роналду приніс Аль-Насру перемогу над Аль-Хілалем у фіналі арабської Ліги чемпіонів
#Аль-Хілаль, #Кріштіану Роналду, #Аль-Наср, #Арабська Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср мінімально переграв Аль-Хілаль у фіналі арабської Ліги чемпіонів.

Основний час завершився з рахунком 1:1, однак у екстратаймах підопічні Луїша Каштру вирвали перемогу.

Дублем відзначився Кріштіану Роналду.

Арабська Ліга чемпіонів
Фінал, 12 липня

Аль-Хілаль - Аль-Наср 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Майкл, 1:1 - 74 Роналду, 1:2 - 98 Роналду

Повідомлялося, що Роналду можуть заарештувати у Саудівській Аравії за святкування голу.

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