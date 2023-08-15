Ракув із Кочергіним обіграв Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього попереднього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Голи: 0:1 - 49 Тудор
Українець Владислав Кочергін відіграв 86 хвилин матчу з Арісом.
Голи: 1:0 - 29 П’єрро, 2:0 - 45+2 Саба, 2:1 - 85 Толич, 3:1 - 90+3 Давід
20:00 Спарта (Чехія) - Копенгаген (Данія). Перший матч 0:0
20:00 Молде (Норвегія) - Клаксвік (Фарерські острови). Перший матч 1:2
21:00. Бачка-Топола (Сербія) - Брага (Португалія). Перший матч 0:3
21:00. Галатасарай (Туреччина) - Олімпія (Словенія). Перший матч 3:0
21:00. Динамо (Хорватія) - АЕК (Греція)
21:30. Серветт (Швейцарія) - Рейнджерс (Шотландія). Перший матч 1:2
21:30. Штурм (Австрія) - ПСВ (Нідерланди). Перший матч 1:4
22:00. Марсель (Франція) - Панатінаїкос (Греція). Перший матч 0:1