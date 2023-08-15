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Ракув із Кочергіним обіграв Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:59 237 0
Ракув із Кочергіним обіграв Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього попереднього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Третій кваліфікаційний раунд
15 серпня
Аріс (Кіпр) - Ракув (Польща)
(Перший матч 1:2)

Голи: 0:1 - 49 Тудор

Українець Владислав Кочергін відіграв 86 хвилин матчу з Арісом.

Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Слован (Словаччина)
(Перший матч 2:1)

Голи: 1:0 - 29 П’єрро, 2:0 - 45+2 Саба, 2:1 - 85 Толич, 3:1 - 90+3 Давід

20:00 Спарта (Чехія) - Копенгаген (Данія). Перший матч 0:0

20:00 Молде (Норвегія) - Клаксвік (Фарерські острови). Перший матч 1:2

21:00. Бачка-Топола (Сербія) - Брага (Португалія). Перший матч 0:3

21:00. Галатасарай (Туреччина) - Олімпія (Словенія). Перший матч 3:0

21:00. Динамо (Хорватія) - АЕК (Греція)

21:30. Серветт (Швейцарія) - Рейнджерс (Шотландія). Перший матч 1:2

21:30. Штурм (Австрія) - ПСВ (Нідерланди). Перший матч 1:4

22:00. Марсель (Франція) - Панатінаїкос (Греція). Перший матч 0:1

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