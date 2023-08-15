Захисник ПСЖ перейшов в Аль-Арабі

Джерело - tribuna.com.
Центральний захисник ПСЖ Абду Діалло продовжить кар’єру в Аль-Арабі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
24-річний сенегалець підпише 4-річний контракт з катарським клубом.
Також була інформація, що цей трансфер проведуть в межах бажання Катару поліпшити звʼязки з Сенегалом. Вже заплановані проєкти між Катаром та фондом Діалло, який базується у Дакарі та підтримує студентів та молодих гравців.
Діалло перебував у ПСЖ з літа 2019 року. Минулого сезону грав в оренді за Лейпциг (1 гол в 15 матчах), який відмовився скористатися опцією викупу.
Нагадаємо, Неймар офіційно став гравцем Аль-Хілаля.