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Діалло перейшов в Аль-Арабі

Захисник ПСЖ перейшов в Аль-Арабі
Вчора 22:52 309 0
Діалло перейшов в Аль-Арабі
#Діалло, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Центральний захисник ПСЖ Абду Діалло продовжить кар’єру в Аль-Арабі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний сенегалець підпише 4-річний контракт з катарським клубом.

Також була інформація, що цей трансфер проведуть в межах бажання Катару поліпшити звʼязки з Сенегалом. Вже заплановані проєкти між Катаром та фондом Діалло, який базується у Дакарі та підтримує студентів та молодих гравців.

Діалло перебував у ПСЖ з літа 2019 року. Минулого сезону грав в оренді за Лейпциг (1 гол в 15 матчах), який відмовився скористатися опцією викупу.

Нагадаємо, Неймар офіційно став гравцем Аль-Хілаля.

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