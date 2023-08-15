Челсі активував клаусулу вінгера Крістал Пелес

Челсі підпише вінгера Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Челсі активував відступні правого вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе на суму 35 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Угода по трансферу 21-річного француза переходить до завершальної стадії.

Футболіст вже дав згоду на перехід, клубам залишилося домовитися про деталі.

Минулого сезоні Олісе, який також може зіграти на позиціях атакувального та правого півзахисника, забив 2 голи та зробив 11 асистів у 40 матчах за клуб АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився з майбутнім Лукаку у Челсі.