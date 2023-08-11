Почеттіно визначився з майбутнім Лукаку у Челсі

Ромелу Лукаку змінить клуб

Форвард Челсі Ромелу Лукаку не залишиться у клубі.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно вирішив позбутися гравця. Де продовжить свою кар'єру бельгієць наразі невідомо.

Нагадаємо, на Лукаку претендував Ювентус, проте переговори поки що припинені. Сам футболіст хоче виступати в Італії.

Минулого сезону на рахунку 30-річного нападника 10 голів та 6 асистів у 25 матчах Серії А.

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