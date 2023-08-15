Воррен: Не думаю, що Джошуа переможе Вайлдера

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не зможе перемогти Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO).

Про це розповів Френк Воррен.

"Тайсон Ф’юрі тричі побив Вайлдера. Ну і що, якщо його переможе Джошуа? Хоча я не думаю, що він його переможе.

Тайсон три рази побив Вайлдера, він зробив з ним гарну роботу, особливо у третьому поєдинку. Але Деонтей теж збивав з ніг Тайсона, це був складний бій.

Я не думаю, що Вайлдер після того поєдинку збереже добрі фізичні кондиції. Я не думаю, що Джошуа переможе Вайлдера, але це вже не має значення", - сказав Воррен.