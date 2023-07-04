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Віцепрезидент Севільї: Повернення Рамоса не розглядається

Нідо Карраско прокоментував можливе повернення Серхіо Рамоса
Сьогодні 09:18 242 0
Віцепрезидент Севільї: Повернення Рамоса не розглядається
Фото: Getty Images
#Серхіо Рамос, #Севілья

Джерело - AS.

Колишній гравець Севільї Серхіо Рамос не повернеться в клуб влітку.

Про це розповів віцепрезидент клубу Нідо Карраско.

"Ні, ні, повернення Рамоса не розглядається. Це не опція. У нас хороші стосунки з його агентами, але жодних перемовин немає. Це великий гравець, який виріс у нашій академії, але сьогодні це не варіант для "Севільї", - сказав Карраско.

Раніше Севілья продовжила контракт з півзахисником Гуделем.

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