Віцепрезидент Севільї: Повернення Рамоса не розглядається

Джерело - AS.
Колишній гравець Севільї Серхіо Рамос не повернеться в клуб влітку.
Про це розповів віцепрезидент клубу Нідо Карраско.
"Ні, ні, повернення Рамоса не розглядається. Це не опція. У нас хороші стосунки з його агентами, але жодних перемовин немає. Це великий гравець, який виріс у нашій академії, але сьогодні це не варіант для "Севільї", - сказав Карраско.
Раніше Севілья продовжила контракт з півзахисником Гуделем.
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