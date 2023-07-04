Віцепрезидент Севільї: Повернення Рамоса не розглядається

Колишній гравець Севільї Серхіо Рамос не повернеться в клуб влітку.

Про це розповів віцепрезидент клубу Нідо Карраско.

"Ні, ні, повернення Рамоса не розглядається. Це не опція. У нас хороші стосунки з його агентами, але жодних перемовин немає. Це великий гравець, який виріс у нашій академії, але сьогодні це не варіант для "Севільї", - сказав Карраско.