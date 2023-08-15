Шахтар та Олександрія зіграли тренувальну гру на наступний день після матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар та Олександрія зіграли внічию у тренувальній грі.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Матч завершився з рахунком 1:1.
Тренувальний матч пройшов у форматі 2 тайми по 30 хвилин.
Патрік ван Леувен і Руслан Ротань залучили в спарингу футболістів, які не брали участь у вчорашньому офіційному матчі або виходили на заміну й провели на полі не так багато часу.
Товариський матч
15 серпня
Шахтар - Олександрія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Тоіров, 1:1 - 29 Погорілий
Шахтар: Твардовський (Пузанков), Педріньйо, Ракицький, Козік (Удод), Корнієнко, Бондаренко, Кастілло, Глущенко, Невертон, Кащук, Тоіров.
Раніше Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ.