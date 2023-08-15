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Шахтар та Олександрія зіграли тренувальну гру на наступний день після матчу УПЛ

Переможця визначити не вдалось.
Сьогодні 16:30 501 0
Шахтар та Олександрія зіграли тренувальну гру на наступний день після матчу УПЛ
#Олександрія, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Олександрія зіграли внічию у тренувальній грі.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Матч завершився з рахунком 1:1.

Тренувальний матч пройшов у форматі 2 тайми по 30 хвилин.

Патрік ван Леувен і Руслан Ротань залучили в спарингу футболістів, які не брали участь у вчорашньому офіційному матчі або виходили на заміну й провели на полі не так багато часу.

Товариський матч

15 серпня

Шахтар - Олександрія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Тоіров, 1:1 - 29 Погорілий

Шахтар: Твардовський (Пузанков), Педріньйо, Ракицький, Козік (Удод), Корнієнко, Бондаренко, Кастілло, Глущенко, Невертон, Кащук, Тоіров.

Раніше Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ.

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