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Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ

Друга перемога Шахтаря у чемпіонаті
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Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар обіграв Олександрію у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - УПЛ

3 тур, 14 серпня

Шахтар - Олександрія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Сікан, 2:0 - 31 Траоре, 2:1 - 61 Скорко

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Чигиринський, Матвієнко, Топалов, Назарина, Очеретько, Криськів, Зубков, Сікан, Траоре.

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Логінов, Калитвинцев, Кулаков, Шулянський, Плакса, Ващенко, Калюжний, Копина, Смирний

Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм.

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