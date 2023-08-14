Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар обіграв Олександрію у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 14 серпня
Шахтар - Олександрія 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Сікан, 2:0 - 31 Траоре, 2:1 - 61 Скорко
Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Чигиринський, Матвієнко, Топалов, Назарина, Очеретько, Криськів, Зубков, Сікан, Траоре.
Олександрія: Шевченко, Бабогло, Логінов, Калитвинцев, Кулаков, Шулянський, Плакса, Ващенко, Калюжний, Копина, Смирний
Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм.
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