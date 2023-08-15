АПЛ хоче обмежити амортизацію трансферів

Поведінка Челсі дратує інші англійські клуби

В АПЛ зростає невдоволення Челсі, тому федерація замислиться про обмеження амортизації трансферів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо УЄФА запровадив обмеження на амортизацію трансферів, тепер угоди на більш ніж п'ять років вважаються п'ятирічними. В Англії це правило не діє.

Однак Мойзес Кайседо став 22-м гравцем синіх, чий контракт розрахований більш ніж на п'ять років. Оскільки Челсі не зіграє в єврокубках, правило УЄФА до них застосовуватися не буде.

Однак в АПЛ зростає невдоволення поведінкою лондонського клубу, тож питання обмеження амортизації буде порушено на наступних зборах керівників клубів. Ймовірно, правила змінять до наступного літа.

Раніше Челсі оголосив про трансфер Кайседо.