Головне
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Сьогодні 08:07 1094
Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 115
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025
Сьогодні 09:40 280
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
Сьогодні 09:24 1649 1
Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України
Сьогодні 09:11 227
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 431
Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Сьогодні 08:08 1082
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:05 820
Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А
Вчора 21:41 708
Челсі оголосив про трансфер Кайседо
Вчора 21:14 417
Прямі трансляції

Процес реєстрації легіонера Олександрії затягнувся - у клубі назвали причину

Еквадорець приєднався до команди минулого тижня
Сьогодні 11:25 221 0
Процес реєстрації легіонера Олександрії затягнувся - у клубі назвали причину
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Затримка Олександрії з реєстрацією легіонера Хосе Ернандеса через День незалежності Еквадору.

Про це заявив спортивний директор клубу Олександр Марков.

"Ернандес - легіонер з іншого чемпіонату. Його трансфер проводиться через міжнародну трансферну систему, а через те, що він перший раз переходить за межі Еквадору, потрібна додаткова верифікація у Федерації футболу Еквадору.

До того ж дата підписання контракту - 10 серпня - припала на День незалежності Еквадору, і в країні в ці дні вихідні. Тож процес закономірно затягнувся", - зазначив Марков.

Нагадаємо 26-річний Ернандес був орендований у Макари на один сезон. Угода передбачає опцію викупу гравця.

Напередодні Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 7790
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту 7906
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open 6953
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 36106
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 7407
У Динамо визначились з ціною на Бражка У Динамо визначились з ціною на Бражка 1797
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2766
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319922 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 294459
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19437 7
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153183 7
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28967