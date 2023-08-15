Процес реєстрації легіонера Олександрії затягнувся - у клубі назвали причину

Затримка Олександрії з реєстрацією легіонера Хосе Ернандеса через День незалежності Еквадору.

Про це заявив спортивний директор клубу Олександр Марков.

"Ернандес - легіонер з іншого чемпіонату. Його трансфер проводиться через міжнародну трансферну систему, а через те, що він перший раз переходить за межі Еквадору, потрібна додаткова верифікація у Федерації футболу Еквадору.

До того ж дата підписання контракту - 10 серпня - припала на День незалежності Еквадору, і в країні в ці дні вихідні. Тож процес закономірно затягнувся", - зазначив Марков.