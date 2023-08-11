Олександрія підписала еквадорського захисника

Олександрія підсилилась захисником

Захисник Хосе Ернандес став гравцем Олександрії.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст орендований у Макари на 1 рік. Угода розрахована до 30 червня 2024 року.

Ернандес провів усю карʼєру в Еквадорі, виступав за 8 різних клубів. Останнім часом належав Емелеку, з січня грав в оренді за Гуаласео з вищої ліги - 14 матчів, без результативних дій.

Нагадаємо, у перших двох турах УПЛ Олександрія перемогла Кривбас та Металіст 1925.

Раніше Олександрія оголосила про підписання Шостака.