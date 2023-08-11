Головне
Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:23 1119
Збірна Іспанії здолала Нідерланди в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:03 592
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Сьогодні 05:22 1688
Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1884 1
Бенфіка оголосила про трансфер Трубіна
Вчора 20:21 880
Ястремська вийшла у півфінал турніру у Польщі
Вчора 15:42 718 1
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Вчора 15:31 2092
Куртуа вибув на тривалий термін
Вчора 15:31 1374
Бенфіка завершила трансфер Трубіна
Вчора 14:12 1488
Баварія узгодила трансфер Кейна
Вчора 12:42 883
Прямі трансляції

Олександрія підписала еквадорського захисника

Олександрія підсилилась захисником
Сьогодні 10:10 218 0
Олександрія підписала еквадорського захисника
#Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fco.com.ua.

Захисник Хосе Ернандес став гравцем Олександрії.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст орендований у Макари на 1 рік. Угода розрахована до 30 червня 2024 року.

Ернандес провів усю карʼєру в Еквадорі, виступав за 8 різних клубів. Останнім часом належав Емелеку, з січня грав в оренді за Гуаласео з вищої ліги - 14 матчів, без результативних дій.

Нагадаємо, у перших двох турах УПЛ Олександрія перемогла Кривбас та Металіст 1925.

Раніше Олександрія оголосила про підписання Шостака.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 31175
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 8694
Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1823 1
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2199
Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи 1884 1
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 2092
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16240
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153053 7
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 89423 4
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15517
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35277 4
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22307 1